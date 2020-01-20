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Украина вошла в топ-5 стран, отношения с которыми в Литве считают хорошими

13:43, 20 января 2020
Политика
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Украина вошла в топ-5 стран, с которыми у Литвы хорошие отношения \ фото УНИАН

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Об этом свидетельствуют данные опроса общественного мнения, проведенного МИД Литвы, сообщает "Европейская правда".

По этим данным, 87% литовских граждан считают хорошими отношения с Латвией, 86% - с Германией, 85% - с Эстонией, 83% - с Украиной, 82% - из США.

Напомним, по информации социологов, среди мировых лидеров украинцы наиболее положительно относятся к канцлеру Германии Ангеле Меркель.

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