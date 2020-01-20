Украина вошла в топ-5 стран, отношения с которыми в Литве считают хорошими
13:43, 20 января 2020Политика
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Среди других стран литовцы назвали Украину в числе тех, с кем они имеют хорошие отношения.
Украина вошла в топ-5 стран, с которыми у Литвы хорошие отношения \ фото УНИАН
Граждане Литвы считают, что двусторонние отношения их страны являются наилучшими с Латвией, Германией, Эстонией, Украиной и США.
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Об этом свидетельствуют данные опроса общественного мнения, проведенного МИД Литвы, сообщает "Европейская правда".
По этим данным, 87% литовских граждан считают хорошими отношения с Латвией, 86% - с Германией, 85% - с Эстонией, 83% - с Украиной, 82% - из США.
TOP 5⃣ states with which #Lithuania's 🇱🇹 bilateral relations are considered to be good, according to the public opinion poll commissioned by the MFA. pic.twitter.com/IZgpk8CyN4— Lithuania MFA (@LithuaniaMFA) 20 января 2020 г.
Напомним, по информации социологов, среди мировых лидеров украинцы наиболее положительно относятся к канцлеру Германии Ангеле Меркель.
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