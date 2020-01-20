Украина вошла в топ-5 стран, отношения с которыми в Литве считают хорошими

Среди других стран литовцы назвали Украину в числе тех, с кем они имеют хорошие отношения.

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