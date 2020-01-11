Меркель: атаку на украинский "Боинг" в Иране необходимо расследовать до конца

По словам канцлера Германии, необходимо найти решение с теми государствами, откуда погибшие люди.

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что атаку на украинский «Боинг» в Иране нужно расследовать до конца.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом она сообщила на совместной пресс-конференции с президентом России Владимиром Путиным в Москве.

Канцлер подчеркнула, что погибли невинные люди при падении самолета.

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«Сегодня Иран объявил, что это было большой ошибкой. Виновные найдены, которые понесут ответственность. Сейчас необходимо найти решение с теми государствами, откуда были те люди, которые погибли. Необходимо, конечно, обсуждать последствия этой трагедии, которую нужно до конца раскрыть», - сказала Меркель.

Канцлер добавила, что это очень «драматическое событие».

Как сообщал УНИАН, утром 11 января президент Ирана Хасан Роухани официально признал, что украинский лайнер был сбит «вследствие непреднамеренной человеческой ошибки».

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев настаивает на официальных извинениях со стороны Ирана, проведении открытого расследования, ожидает возвращения тел погибших и выплат компенсаций.

Самолет рейса PS752 разбился в Иране 8 января, 167 пассажиров и 9 членов экипажа погибли.