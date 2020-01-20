Зеленский примет участие в Давосском форуме
Президент Украины Владимир Зеленский 22 января вылетит с визитом в Швейцарию для участия в ежегодном заседании Всемирного экономического форума (ВЭФ).
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Как сообщает пресс-служба главы государства, программой визита предусмотрено выступление Зеленского во время Давосского форума.
Кроме того, у президента запланирован ряд встреч с лидерами иностранных государств, представителями бизнеса и международных финансовых организаций.
Напомним, наиболее серьезными угрозами для мировой экономики Всемирный экономический форум в Давосе (ВЭФ) назвал вымирание видов флоры и фауны и климатические катастрофы.
Такое заявление было сделано на презентации ежегодного отчета о рисках для экономики, составленного на основании опроса 750 экспертов и лиц, принимающих решения в мировой экономике.