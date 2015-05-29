Россия внесла в список "невъездных" голландского депутата, который назвал Путина маньяком

Об этом пишет Европейская правда со ссылкой на голландское издание AD.nl.

"Российский список вообще не соответствует международному праву и является непрозрачным", - цитирует издание министра иностранных дел Нидерландов Берта Коендера.

В МИД Нидерландов заявили, что РФ объяснила свой черный список ответом на санкции Запада, введенные после аннексии Крыма и вторжения на восток Украины.

Читайте такжеВельманн: запрет на въезд в Россию - это сигнал в адрес Меркель

Список лиц, которым запрещен въезд в РФ, посольство Нидерландов в Москве получило в четверг.

Внешнеполитическое ведомство не раскрывает имена депутатов из черного списка.

Вместе с тем издание отмечает, что в список "невъездных" в Россию попал депутат Луи Бонтес, который назвал президента РФ Владимира Путина угрозой европейской безопасности и КГБистским преступником.

"Империя зла вернулась. Мы не должны стать жертвами маньяка Путина", - цитирует издание высказывания депутата.

Кроме того, Бонтес убежден в том, что именно Россия причастна к катастрофе самолета МН17. В этом списке очень много граждан ЕС. Просто невероятно", - прокомментировал Бонтес запрет въезда.

Как сообщал УНИАН, в ответ на меры Евросоюза Россия составила свои списки европейских политиков, которым запрещен въезд на российскую территорию.