Россия составила список "невъездных" европейских политиков - СМИ

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на дипломатический источник, во избежание неожиданностей на границе, узнать о том, включено ли имя в список, можно перед поездкой в Россию в посольстве или консульстве.

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"По поручению министерства иностранных дел зимой посольства РФ в странах, которые ввели рестриктивные меры в отношении РФ, составили свои списки граждан, которые проводят антироссийскую политику, направленную на ухудшение отношений между Россией и ЕС, или подозреваются в причастности к коррупционной или другой противоправной деятельности. Включение каждой фамилии обоснованно", — говорится в сообщении.

Количество иностранных граждан, попавших в черный список, дипломат не назвал, отметив, что практически в каждой европейской стране они есть.

"Европейский союз был уведомлен о таком списке. Некоторых европейцев ранее уже не пустили на территорию России", - сказал дипломатический источник.

Накануне, российские пограничники отказали во въезде на территорию РФ депутату Бундестага, эксперту фракции ХДС/ХСС по внешней политике Карлу-Георгу Вельманну.

Вельманн рассказал журналистам, что отбыл в Москву по приглашению для участия в переговорах относительно будущего Украины, где должна бы особенно идти речь о привлечении России". Однако, по его словам, после прибытия в аэропорт Москва-Шереметьево ему было отказано во въезде в Россию и проинформировано о запрете на въезд на территорию РФ до 2019-го года. Однопартиец канцлера ФРГ Ангелы Меркель был вынужден вернуться в Берлин ближайшим авиарейсом.