Россия составила список "невъездных" европейских политиков - СМИ
В ответ на меры Евросоюза Россия составила свои списки европейских политиков, которым запрещено въезжать на российскую территорию.
Как сообщает РИА Новости со ссылкой на дипломатический источник, во избежание неожиданностей на границе, узнать о том, включено ли имя в список, можно перед поездкой в Россию в посольстве или консульстве.
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"По поручению министерства иностранных дел зимой посольства РФ в странах, которые ввели рестриктивные меры в отношении РФ, составили свои списки граждан, которые проводят антироссийскую политику, направленную на ухудшение отношений между Россией и ЕС, или подозреваются в причастности к коррупционной или другой противоправной деятельности. Включение каждой фамилии обоснованно", — говорится в сообщении.
Количество иностранных граждан, попавших в черный список, дипломат не назвал, отметив, что практически в каждой европейской стране они есть.
"Европейский союз был уведомлен о таком списке. Некоторых европейцев ранее уже не пустили на территорию России", - сказал дипломатический источник.
Накануне, российские пограничники отказали во въезде на территорию РФ депутату Бундестага, эксперту фракции ХДС/ХСС по внешней политике Карлу-Георгу Вельманну.
Вельманн рассказал журналистам, что отбыл в Москву по приглашению для участия в переговорах относительно будущего Украины, где должна бы особенно идти речь о привлечении России". Однако, по его словам, после прибытия в аэропорт Москва-Шереметьево ему было отказано во въезде в Россию и проинформировано о запрете на въезд на территорию РФ до 2019-го года. Однопартиец канцлера ФРГ Ангелы Меркель был вынужден вернуться в Берлин ближайшим авиарейсом.