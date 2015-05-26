Вице-президент Бундестага отказался от запланированного визита в Россию в знак протеста
13:52, 26 мая 2015Мир
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Вице-президент немецкого Бундестага Йоханнес Зинггаммер отказался от запланированного визита в Россию в знак протеста против запрета на въезд в РФ немецкому депутату Карлу-Георгу Вельманну.
Вице-президент немецкого Бундестага в знак протеста отказался ехать в РФ / УНИАН
Вице-президент немецкого Бундестага Йоханнес Зинггаммер отказался от осуществления запланированного визита в Россию, сообщает во вторник, 26 мая, Немецкая волна со ссылкой на информагенство dpa.
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Причиной отказа стал запрет на въезд на территорию России немецкому депутатуКарлу-Георгу Вельманну накануне.
"Как вице-президент немецкого Бундестага я не могу согласиться с тем, что моему парламентскому коллеге в московском аэропорту без причины отказывают во въезде", - пояснил Зинггаммер мотивы этого решения и добавил, что в России у него запланирован ряд встреч с российскими дипломатами.
Вице-спикер Бундестага Йоханнес Зингхаммер отказался ехать в Россию
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