Польша готова помочь Украине в расследовании крушения самолета МАУ

В конце января в Украину приедет глава Бюро национальной безопасности Польши Павел Солох.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов встретился с послом Польши в Украине Бартошем Цихоцким.

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Польша заявила, что готова помочь в расследовании катастрофы Boeing 737, произошедшей в Тегеране, сообщает пресс-служба СНБО. "Мы соседи, у нас была общая история, и мы должны сотрудничать, чтобы наши страны были сильными и мощными", - сказал Алексей Данилов.

Стороны также обсудили подготовку к визиту в Украину главы Бюро национальной безопасности Польши Павла Солоха, который запланирован на конец января этого года.

Как сообщал УНИАН, 8 января в столице Ирана Тегеране разбился пассажирский самолет Boeing 737, принадлежавший авиакомпании МАУ. На борту находились 176 человек, из них 9 - члены экипажа. Среди погибших 11 украинцев, двое были пассажирами. Большинство погибших - из Ирана и Канады. 11 января, Генеральный штаб Вооруженных сил Ирана заявил, что в украинский самолет попала ракета, запущенная военным центром Стражей Исламской Революции.