В Лондоне при участии 5 министров создан механизм привлечения Ирана к ответственности – Пристайко

Глава МИД заявил о наличии всех механизмов, чтобы оказывать давление на Иран для получения не только извинений, но и компенсаций.

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявляет, что в Лондоне при участии глав МИД Украины, Канады, Великобритании, Швеции и Афганистана создан механизм привлечения Ирана к ответственности.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в Верховной Раде, отвечая на вопросы народных депутатов.

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«Я приехал со встречи пяти министров иностранных дел. Создан механизм, который нам позволит привлечь к ответственности Иран и завершить все очень сложные и очень чувствительные дела с нашими гражданами», - сказал Пристайко.

Также он отметил, что на сегодняшний день имеется полное взаимодействие с Ираном.

«Но вместе с тем, созданы механизмы, например, совместной группы по уголовному расследованию, также в ООН создана группа, которая рассматривает возможности усиления международного давления на Иран, то есть, все механизмы у нас с вами в руках для того, чтобы оказывать давление и получить не только извинения, но и все, включая компенсации нашим с вами гражданам», - сказал Пристайко.

Как сообщал УНИАН, министры иностранных дел Украины Вадим Пристайко, Канады Франсуа-Филипп Шампань, Великобритании Доминик Рааб, Швеции Анн Линде и и.о. министра иностранных дел Афганистана Идреес Заман призывают Иран обеспечить ответственность лиц, которые сбили самолет компании «Международные авиалинии Украины» под Тегераном.