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Гончарук пришел в Раду

11:29, 17 января 2020
Политика
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17 января Гончарук заявил об отставке / фото УНИАН

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Как передает корреспондент УНИАН, Гончарук находится в ложе правительства, улыбается, общается с народными депутатами, пожимает им руки.

Напомним, 17 января премьер-министр Украины Алексей Гончарук написал заявление на имя президента о своей отставке с поста главы правительства.

Позже в ОП заявили, что президент Украины Владимир Зеленский рассмотрит заявление премьер-министра Алексея Гончарука об отставке с должности главы правительства.

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