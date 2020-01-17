Гончарук пришел в Раду
11:29, 17 января 2020Политика
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Премьер-министр улыбается и общается с народными депутатами.
17 января Гончарук заявил об отставке / фото УНИАН
Премьер-министр Украины Алексей Гончарук, который 17 января написал заявление об отставке, прибыл в сессионный зал Верховной Рады.
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Как передает корреспондент УНИАН, Гончарук находится в ложе правительства, улыбается, общается с народными депутатами, пожимает им руки.
Напомним, 17 января премьер-министр Украины Алексей Гончарук написал заявление на имя президента о своей отставке с поста главы правительства.
Позже в ОП заявили, что президент Украины Владимир Зеленский рассмотрит заявление премьер-министра Алексея Гончарука об отставке с должности главы правительства.
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