Гончарук пришел в Раду

Премьер-министр улыбается и общается с народными депутатами.

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук, который 17 января написал заявление об отставке, прибыл в сессионный зал Верховной Рады.

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Как передает корреспондент УНИАН, Гончарук находится в ложе правительства, улыбается, общается с народными депутатами, пожимает им руки.

Напомним, 17 января премьер-министр Украины Алексей Гончарук написал заявление на имя президента о своей отставке с поста главы правительства.

Позже в ОП заявили, что президент Украины Владимир Зеленский рассмотрит заявление премьер-министра Алексея Гончарука об отставке с должности главы правительства.