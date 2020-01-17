Зеленский рассмотрит заявление Гончарука об отставке - Офис президента
09:49, 17 января 2020Политика
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Президент получил представленное Гончаруком прошение об отставке.
Зеленский получил представленное Гончаруком прошение об отставке / president.gov.ua
Президент Украины Владимир Зеленский рассмотрит заявление премьер-министра Алексея Гончарука об отставке с должности главы правительства.
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Об этом говорится в сообщении Офиса президента в социальной сети Facebook.
"Президент Украины получил поданное премьер-министром Алексеем Гончаруком прошение об отставке. Глава государства рассмотрит указанное заявление. О результатах рассмотрения Офис президента Украины сообщит отдельно", - говорится в сообщении.
Как сообщал УНИАН, сегодня, 17 января, премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что написал заявление об отставке.
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