Зеленский рассмотрит заявление Гончарука об отставке - Офис президента

Президент получил представленное Гончаруком прошение об отставке.

Президент Украины Владимир Зеленский рассмотрит заявление премьер-министра Алексея Гончарука об отставке с должности главы правительства.

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Об этом говорится в сообщении Офиса президента в социальной сети Facebook.

"Президент Украины получил поданное премьер-министром Алексеем Гончаруком прошение об отставке. Глава государства рассмотрит указанное заявление. О результатах рассмотрения Офис президента Украины сообщит отдельно", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 17 января, премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что написал заявление об отставке.