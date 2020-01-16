Кнопкодавство – уголовное преступление: отныне кнопкодавов в Раде будут наказывать штрафами (видео)

Случаями неперсонального голосования теперь будет заниматься Государственное бюро расследований.

Голосовать за соседа в Верховной Раде отныне стало уголовным преступлением. Вступил в силу закон, которым кнопкодавов будут наказывать большими штрафами.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

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Отныне кнопкодавов будут наказывать штрафами – от 51 до 85 тысяч гривень. У журналистов теперь есть право заявлять о зафиксированном случае неперсонального голосования, а вести такие дела будет Государственное бюро расследований.

В Раде VIII созыва, которая и приняла такой закон, депутаты кнопкодавили в целом гораздо реже, чем предшественники. Не сдаются только представители "Оппозиционной платформы – За жизнь", которых поймали на горячем уже с десяток раз. Рекорды они устанавливают не только по количеству, но и по изобретательности маскировки кнопкодавства.

Так, Сергей Ларин сконструировал такой себе "кнопконажимач" из трех толстых книг и чего-то похожего то ли на кипы бумаги, то на папки. Чтобы нажатие на кнопку с помощью этого "изобретения" было незаметным, Ларин пристроил над пультом для голосования листовки с надписью "Мы за мир". Во время другого голосования нардеп уже помогал себе кнопкодавить ногой.