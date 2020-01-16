Трамп пригрозил Зеленскому заморозить всю помощь Украине – партнер Джулиани

Трамп пригрозил заморозить всю помощь и не отправить на инаугурацию Зеленского ни одного высокопоставленного чиновника США.

Президент США Дональд Трамп поставил ультиматум Владимиру Зеленскому в мае 2019-го о том, что он заморозит всю помощь Украине и не отправит ни одного высокопоставленного чиновника на его инаугурацию, если тот не начнет расследование относительно Burisma – компании сына соперника Трампа на выборах – Байдена-младшего.

Об этом заявил партнер адвоката Рудольфа Джулиани Лев Парнас, передает Европейская правда.

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На следующий день после того, как Парнас заявил, что он передал послание, Госдепартамент США объявил, что вице-президент Майк Пенс больше не будет присутствовать на инаугурации президента Украины Владимира Зеленского.

По словам Парнаса, Трамп приказал Пенса держаться как можно дальше от просьбы Джулиани, чтобы послать четкий сигнал новой украинской власти.

Вчера Конгресс США выложил в свободный доступ переписку партнера адвоката Трампа Льва Парнаса с рядом украинских чиновников. В разговорах Парнас неоднократно намекал на начало расследования против Burisma – компании сына соперника Трампа на американских выборах.

Как известно, к скандалу в США привел телефонный разговор в июле 2019 года между президентами Соединенных Штатов и Украины Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским. Критики Трампа обвиняют, что в этом разговоре он оказывал давление на Зеленского, чтобы тот дал новый импульс расследованию в отношении Хантера Байдена - сына предполагаемого главного конкурента Трампа на президентских выборах 2020 года, бывшего вице-президента США Джо Байдена.

В связи со скандалом в середине декабря Палата представителей Конгресса США проголосовала за начало процедуры импичмента Трампа. Речь идет об обвинении по двум статьям - в злоупотреблении властью и препятствовании расследованию Конгресса. Впрочем, по мнению экспертов, лишение Трампа должности президента считается маловероятным, ведь для этого импичмент должен поддержать Сенат, большинство в котором контролирует Республиканская партия, от которой был выбран Трамп.