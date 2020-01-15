НАБУ разыскивает экс-нардепа, который не задекларировал почти 5 млрд гривень

На сайте МВД в карточке Дзензерского указывается, что он скрывается от органов досудебного расследования с 5 декабря.

Национальное антикоррупционное бюро Украины объявило в розыск бывшего депутата Верховной Рады от партии "Народный фронт" Дениса Дзензерского.

Об этом свидетельствует информация в перечне разыскиваемых лиц на сайте Министерства внутренних дел.

Как указано на сайте МВД в карточке экс-депутата, он скрывается от органов досудебного расследования. Датой исчезновения указывается 5 декабря 2019 года.

Одновременно указано, что меру пресечения к бывшему депутату не применили.

Дзензерского подозревают в декларировании ложной информации (ч. 1 ст. 366-1 Уголовного кодекса Украины).

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Как сообщал УНИАН, по результатам проверки деклараций Дзензерского за 2015 и 2016 годы НАБУ установило, что депутат не указал в декларации действующие на конец отчетного периода финансовые обязательства перед тремя банковскими учреждениями, которые возникли у него на основании судебных решений о взыскании с него как поручителя задолженности по кредитным договорам.

По данным НАБУ, размер обязательств на конец отчетного периода составил почти 4,824 млрд грн.