Завтра вступит в силу закон о "кнопкодавстве"

Закон вводит уголовную ответственность за "кнопкодавство". Такое деяние будет наказываться штрафом от 3 тыс. до 5 тыс. необлагаемых минимумов доходов граждан.

Завтра, 16 января, вступит в силу закон об ответственности народных депутатов за неличное голосование.

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Закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно обеспечения личного голосования народными депутатами Украины на пленарных заседаниях Верховной Рады» № 404 опубликован в парламентской газете «Голос Украины».

Закон вступает со дня, следующего за днем его опубликования, то есть завтра, 16 января.

Как сообщал УНИАН, 13 января президент Владимир Зеленский подписал закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно обеспечения личного голосования народными депутатами Украины на пленарных заседаниях Верховной Рады» № 404, который парламент принял 19 декабря 2019 года.

Документ имеет целью обеспечить надлежащее выполнение народными депутатами их полномочий в части обязанности персонального голосования.

Законом вносятся изменения в Уголовный кодекс, закон «О статусе народного депутата Украины» и Регламент Верховной Рады относительно обеспечения личного голосования народными депутатами на пленарных заседаниях парламента.

В частности, закон вводит уголовную ответственность за умышленное голосование депутатом на пленарном заседании вместо другого народного депутата (неличное голосование). Такое деяние будет наказываться штрафом от 3 тыс. до 5 тыс. необлагаемых минимумов доходов граждан.