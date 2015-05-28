Депутат: Большинство требований, которые выставляет ЕС – это предвыборные обещания власти, которые не выполнены

Что интересно, большинство требований, которые выставляет ЕС – это предвыборные обещания нынешней власти. В том числе партий, которые представляют парламентское большинство. Об этом заявил лидер Единого Центра, народный депутат Украины Виктор Балога.

«Другими словами, есть коалиция в 300 голосов, а совести нет. Ни предвыборные программы пяти фракций большинства, ни Коалиционное соглашение не выполняется. К этому их принуждает Евросоюз. Но, самое главное, что речь идет не о политической ответственности, а о спасении страны, как бы пафосно это не звучало», - отметил политик.

Народный депутат не понимает, почему Евросоюз должен напоминать этой власти, что нужна реформа государственной службы и дерегуляция.

«Почему западные эксперты должны говорить этим дармоедам про такие примитивные вещи, как то, что людям надо помочь поставить твердотопливные котлы, потому что такие тарифы на газ они не потянут? Как бы смешно не звучало последнее, но это является одним из пунктов меморандума между Украиной и ЕС относительно получения 1,8 миллиарда финансовой помощи», - считает Виктор Балога.

По его мнению ситуация настолько дикая, что трудно даже подобрать корректные слова.

«Это то же самое, как если бы больному, который может выздороветь, врачи платили деньги за каждый прием лекарств. Ибо за бесплатно он это делать не будет, хоть и понимает, что может не выжить. Мне стыдно за свою страну, которой управляет такая власть, и я не знаю, чем наш народ провинился, что им руководят такие политики», - подытожил лидер Единого Центра.