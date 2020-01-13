Сбитие украинского самолета в Иране: Разумков призвал комитеты Рады обсудить трагедию
Председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков призвал парламентские комитеты подготовить проект постановления о трагедии с украинским самолетом в Иране.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил во время Согласительного совета.
"Я хотел бы обратиться к комитетам по вопросам национальной безопасности и обороны и международного сотрудничества - провести заседание, выразить свою позицию, позицию Верховной Рады Украины. Также я обращаюсь к нашим коллегам - подготовить постановление Верховной Рады об этих событиях, сделать это как можно скорее", - сказал спикер.
По его мнению, это необходимо сделать уже сегодня, чтобы завтра рассмотреть такой проект постановления в сессионном зале парламента.
Разумков также отметил, что уже есть предварительная информация об обстоятельствах трагедии.
Он отметил, что виновные должны понести наказание.
Участники Согласительного совета минутой молчания почтили память погибших в катастрофе украинского лайнера.
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Как сообщал УНИАН, 8 января в Иране разбился самолет МАУ, 167 пассажиров и 9 членов экипажа погибли.
Самолет, выполнявший рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, вылетел из аэропорта в 6.10 по местному времени и исчез с радаров через несколько минут после вылета.
На борту Boeing 737 находились 11 граждан Украины, в том числе 9 членов экипажа, а также 82 гражданина Ирана, 63 гражданина Канады, 10 граждан Швеции, четверо граждан Афганистана, трое граждан Германии и трое граждан Великобритании.
11 января президент Ирана Хасан Роухани официально признал, что украинский лайнер был сбит «в результате непреднамеренной человеческой ошибки», и пообещал привлечь к ответственности виновных в сбивании самолета.