На Банковой рассказали о встрече Зеленского в Омане с министром

Стороны обсудили укрепление отношений между странами.

Во время поездки в Оман Президент Украины Владимир Зеленский встретился с министром, ответственным за иностранные дела Султаната Оман, Юсуфом бин Аляви бен Абдаллой.

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Как сообщает пресс-служба Офиса президента Украины, стороны обсудили укрепление отношений между странами, в частности сделали акценты на наращивании торгово-экономического сотрудничества.

Также был отмечен рост товарооборота, который в прошлом году увеличился на 10%, достигнув $80 миллионов, и активизацию контактов на уровне торгово-промышленных палат. Участники встречи договорились продолжить практику украинско-оманских бизнес-форумов, – учитывая успешность последних двух таких мероприятий в Киеве в 2019 году, в которых приняли участие десятки бизнесменов из Омана.

«Президент Владимир Зеленский отметил, что Украина заинтересована в прямых инвестициях из Омана, акцентировав внимание на таких перспективных отраслях, как энергетика и тяжелая промышленность, строительство, сельское хозяйство, информационные технологии и инновации, развитие инфраструктуры, медицина, туризм», – говорится в сообщении Офиса президента.