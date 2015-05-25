МИД объяснил промедление с назначением послов в ряде стран
18:50, 25 мая 2015Политика
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Одной из причин медленного назначения послов Украины в ряде стран, в частности в Великобритании, является предъявление качественно новых требований к кандидатам.
В МИДе объяснили почему так медленно назначаются послы / Wikipedia
Об этом сказал посол по особым поручениям Министерства иностранных дел (МИД) Дмитрий Кулеба в эфире одного из телеканалов.
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"Этот вопрос зависит не только от МИДа, решение принимается президентом Украины. Я могу сказать, что постоянно ведется работа над поиском наиболее приемлемых и профессиональных кандидатов на эти должности и, собственно, одна из причин такого медленного принятия этих решений - это предъявление качественно новых требований к кандидатам на должность посла", - сказал Дмитрий Кулеба.
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