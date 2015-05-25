МИД объяснил промедление с назначением послов в ряде стран

Об этом сказал посол по особым поручениям Министерства иностранных дел (МИД) Дмитрий Кулеба в эфире одного из телеканалов.

Читайте такжеПорошенко назначил Перебыйноса послом в Латвии

"Этот вопрос зависит не только от МИДа, решение принимается президентом Украины. Я могу сказать, что постоянно ведется работа над поиском наиболее приемлемых и профессиональных кандидатов на эти должности и, собственно, одна из причин такого медленного принятия этих решений - это предъявление качественно новых требований к кандидатам на должность посла", - сказал Дмитрий Кулеба.