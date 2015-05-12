Порошенко уволил Ежеля с должности посла Украины в Беларуси

Об этом сообщает пресс-служба президента.

Читайте такжеМИД предлагает отозвать посла в Беларуси Ежеля и "назначить патриота"

Послом Украины в Беларуси Михаила Ежеля назначил в апреле 2013 года тогдашний президент Виктор Янукович. До этого Ежель два года был министром обороны Украины, еще раньше - главнокомандующим Военно-морских сил Вооруженных сил Украины.

Как сообщал УНИАН, ранее Порошенко заявил о намерении отозвать Ежеля с должности посла Украины в Беларуси.