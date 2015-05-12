Порошенко уволил Ежеля с должности посла Украины в Беларуси

10:58, 12 мая 2015
Политика
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Президент Украины Петр Порошенко уволил Михаила Ежеля с должности посла Украины в Беларуси.

УНИАН

Об этом сообщает пресс-служба президента.

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Послом Украины в Беларуси Михаила Ежеля назначил в апреле 2013 года тогдашний президент Виктор Янукович. До этого Ежель два года был министром обороны Украины, еще раньше - главнокомандующим Военно-морских сил Вооруженных сил Украины.

Как сообщал УНИАН, ранее Порошенко заявил о намерении отозвать Ежеля с должности посла Украины в Беларуси.

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