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ГБР проведет полный аудит своей деятельности

15:43, 03 января 2020
Политика
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Госбюро рассматривает возможность привлечения независимых экспертов для проведения аудита / 112.ua

Государственное бюро расследований отправило письма в Счетную палату Украины, Государственную аудиторскую службу Украины и Национальное агентство Украины по вопросам государственной службы, в которых инициировало проведение полной проверки деятельности ГБР.

Об этом говорится в сообщении на сайте ГБР.

Читайте такжеВ ГБР назначили нового руководителя отдела по расследованию "дел Майдана"«После реорганизации Государственного бюро расследований в правоохранительный орган аудит является неотъемлемой частью мероприятий, необходимых для налаживания работы ГБР», – отметила врио директора ГБР Ирина Венедиктова.

В частности, планируется провести мероприятия государственного внешнего финансового контроля (аудита) Счетной палатой Украины, который проверит соблюдение бюджетного законодательства в Государственном бюро расследований.

Государственной аудиторской службой Украины будут проведены ревизии финансово-хозяйственной деятельности и законности проведения государственных закупок.

Также Национальное агентство Украины по вопросам государственной службы проверит установленные судами факты незаконных увольнений работников ГБР, на выплату компенсаций которыми расходовались бюджетные средства, и соблюдение ГБР общих требований соблюдения закона Украины «О государственной службе».

Кроме этого, отмечается в сообщении, Государственное бюро расследований рассматривает возможность привлечения независимых экспертов для проведения полного аудита всей деятельности ГБР.

Ранее УНИАН сообщал, что новая руководительница ГБР считает расследование дел Майдана приоритетом бюро.

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Теги: #ГБР