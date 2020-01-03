В апреле в Украине стартует программа мобильности молодежи - Гончарук

Мобильность молодежи является одной из целей Программы деятельности Кабинета министров, утвержденной в сентябре 2019 года.

В апреле этого года в Украине стартует программа мобильности молодежи, которая призвана повысить ее самостоятельность, жизнестойкость и состоятельность.

Как сообщил Департамент коммуникаций Секретариата Кабинета министров Украины, об этом заявил премьер-министр Алексей Гончарук.

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«Правительство создает условия, чтобы молодежь была социально активной, самостоятельной. Мы хотим побороть ситуацию, когда едва ли не больше половины молодых людей за последние три года не выезжали за пределы области. Мобильность положительно влияет и на экономику, и на производительность труда», - подчеркнул премьер-министр.

Он добавил, что такая программа побудит познавать разнообразие регионов и развивать организации гражданского общества.

По его словам, на первом этапе будет разработана нормативно-правовая база и концепция программы мобильности молодежи. Уже с апреля этого года будут запускаться пилотные проекты между несколькими регионами Украины.

Гончарук уточнил, что полноценно программа, которая повысит самостоятельность, жизнестойкость и способность молодежи, заработает до конца года.

*** Мобильность молодежи является одной из целей Программы деятельности Кабинета министров, утвержденной в сентябре 2019 года.

Цели уже детализированы - по каждой из 78 целей Программы опубликованы концепции и индикаторы, по которым будут измеряться их достижение.