Без двух министров: Кабмин записал новогоднее обращение (видео)

На видео присутствуют 16 из 18 министров, без министра внутренних дел Арсена Авакова и министра иностранных дел Вадима Пристайко.

Кабинет министров Украины во главе с премьер-министром Алексеем Гончаруком записал новогоднее видеопоздравление.

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На видео присутствуют 16 из 18 министров, без министра внутренних дел Арсена Авакова и министра иностранных дел Вадима Пристайко.

«Дорогие украинцы! Поздравляем вас с Новым годом и Рождеством Христовым! В этом году вы сделали сложный, но очень правильный выбор. Вы выбрали будущее, вы выбрали новое поколение! Мы вам за это очень благодарны! Впервые в истории нашей страны президент, парламент и правительство работают единой командой. Работают для того, чтобы страна реально изменилась. За последние четыре месяца нам удалось очень много, но мы понимаем, что этого не достаточно, чтобы вы чувствовали реальные изменения. В следующем году я хочу вам пожелать, чтобы нам всем хватило силы превратить нашу страну в успешную страну в мире. И чтобы вы наконец ощутили реальные изменения в нашей стране», - сказал Гончарук.

На своей странице в Facebook министр выложил видео, где поделился «эмоциями от процесса съемки».

Как сообщал УНИАН, президент Владимир Зеленский поздравил украинцев з Новым годом. Он подчеркнул, что украинцы должны научиться жить вместе, в уважении, ради будущего своей страны.