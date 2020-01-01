В Украине больше не действует депутатская неприкосновенность

С 1 января 2020 года вступил в силу закон об отмене депутатской неприкосновенности.

С сегодняшнего дня в Украине больше не действует депутатская неприкосновенность. Читайте такжеГончарук подвел итоги деятельности правительства за четыре месяца текущего года Как сообщал УНИАН, в середине декабря Верховная Рада приняла закон об отмене депутатской неприкосновенности. За проект закона 2237 проголосовал 291 народный депутат. Закон вносит изменения в Уголовный процессуальный кодекс Украины, которыми предполагается исключить нормы о депутатской неприкосновенности. На днях президент Украины Владимир Зеленский подписал закон об ограничении неприкосновенности народных депутатов, принятый Верховной Радой.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter