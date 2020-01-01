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В Украине больше не действует депутатская неприкосновенность

02:51, 01 января 2020
Политика
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Иллюстрация REUTERS

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Как сообщал УНИАН, в середине декабря Верховная Рада приняла закон об отмене депутатской неприкосновенности. За проект закона 2237 проголосовал 291 народный депутат. Закон вносит изменения в Уголовный процессуальный кодекс Украины, которыми предполагается исключить нормы о депутатской неприкосновенности. 

На днях президент Украины Владимир Зеленский подписал закон об ограничении неприкосновенности народных депутатов, принятый Верховной Радой.

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Теги: #Рада#депутатская неприкосновенность#Владимир Зеленский