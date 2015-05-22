Порошенко призвал канцлера Австрии и президента ЕП к солидарности с Украиной в ее борьбе за мир

Как сообщили УНИАН в пресс-службе президента, об этом шла речь во время встречи Порошенко с федеральным канцлером Республики Австрия и президентом Европарламента сегодня в Риге.

Также собеседники обсудили актуальные вопросы европейской интеграции, в частности, процесс ратификации странами ЕС Соглашения об ассоциации с Украиной.

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Президент особо подчеркнул важность получения Украиной четких сигналов для получения безвизового режима с ЕС.

Собеседники также обсудили прогресс реформ в Украине. Президент особо отметил усилия, направленные на деолигархизацию, демократизацию и борьбу с коррупцией, отмечается в сообщении.