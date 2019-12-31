В Кремле рассказали о разговоре Путина и Зеленского

Также Владимир Зеленский и Владимир Путин высказались за развитие украинско-российских отношений в 2020 году, утверждают в Кремле.

Президент Украины Владимир Зеленский и президент РФ Владимир Путин констатировали, что обмен удерживаемыми лицами способствует укреплению взаимного доверия.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Кремля по итогам телефонного разговора глав государств.

«Дана позитивная оценка проведённому 29 декабря между Киевом и Донбассом обмену удерживаемых лиц по принципу «всех установленных на всех установленных». Констатировано, что это идет в русле договорённостей, достигнутых на саммите «нормандской четверки» в Париже 9 декабря, способствует укреплению взаимного доверия», - говорится в сообщении.

Кроме того, акцентирована необходимость продолжения последовательной реализации минского «Комплекса мер».

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Подчёркнута важность заключенной накануне «пакетной» сделки, предусматривающей продолжение с 1 января 2020 года бесперебойного транзита российского газа в Европу через территорию Украины. Отмечен конструктивный характер прошедших переговоров, итоги которых создают благоприятную атмосферу для решения других двусторонних проблем.

Президенты обменялись поздравлениями по случаю Нового года и высказались за развитие российско-украинских отношений в 2020 году, утверждают в Кремле.

У Путина заявили, что беседа прошла по инициативе украинской стороны.

Как сообщал УНИАН, согласно информации пресс-службы главы Украинского государства, во время телефонного разговора Зеленский и Путин договорились немедленно перейти к согласованию списков для освобождения украинцев, в том числе и крымчан, находящихся в Крыму и на территории России, и россиян, находящихся в Украине.

Кроме того, главы государств выразили надежду, что полное прекращение огня вдоль линии разграничения на Донбассе начнется в ближайшее время.