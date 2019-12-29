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Посольство Канады об обмене пленными: это важный шаг вперед

19:38, 29 декабря 2019
Политика
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Иллюстрация REUTERS

Читайте такжеБерем к сведению: в ЕС сделали заявленіе по поводу обмена пленными украинцамиСоответствующее сообщение размещено в Twitter посольства.

«Канада приветствует освобождение украинских пленников и разделяет радость украинцев увидеть их дома – это важный шаг вперед. Мы помним о тех, кто остался в плену, включительно с теми, кто за решеткой в России и Крыму, и ждем их немедленного освобождения», – говорится в сообщении.

Кроме того, посольство призвало Россию выполнить все обязательства, которые она на себя взяла во время саммита в Париже.

Ранее УНИАН сообщал, что сегодня, 29 декабря, на КПВВ «Майорское» в Донецкой области состоялся обмен удерживаемыми лицами между украинской стороной и представителями ОРДЛО. Прибытие украинцев в аэропорт «Борисполь» ожидается в 20.00.

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