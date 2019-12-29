"Отказник", не захотевший ехать в ОРДЛО по обмену: у меня здесь семья, а там нет ничего

По его словам, он не знает, почему боевики включили его в списки на обмен.

Не все привезенные на обмен лица захотели выезжать на оккупированную боевиками территорию. Один из «отказников» объяснил, почему не хочет ехать на территорию «Л/ДНР».

Видео общения мужчины с журналистом опубликовано в Telegram-канале PavlovskyNews Журналиста Андрея Павловского.

На вопрос о том, почему заключенный отказался ехать в ОРДЛО, он заявил:

"Нас включили в списки, но отказались. Здесь семьи, здесь все, а там нет ничего", - отметил мужчина.

По его словам, он не знает, почему боевики включили его в списки на обмен.

Напомним, сегодня под Горловкой проходит обмен удерживаемыми лицами между Киевом и представителями «Л/ДНР». По информации СМИ, в рамках обмена Киеву отдадут 81 человека, в ОРДЛО - 139.