НАБУ назвало причину обысков в помещениях Мининформполитики

Расследование детективы НАБУ осуществляют с июля 2019 года по собственным наработкам.

Обыски в помещениях Министерства информационной политики, которое находится в процессе реорганизации, связанные с возможной растратой чиновниками министерства средств проекта по защите национального информационного пространства.

Об этом сообщает пресс-служба НАБУ.

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«Детективы НАБУ под процессуальным руководством САП осуществляют ряд обысков, в том числе в помещениях бывшего Министерства информационной политики Украины (сейчас - Министерство культуры, молодежи и спорта Украины)», - говорится в сообщении.

Отмечается, что следственные действия санкционированные, их осуществляют в рамках расследования возможной растраты должностными лицами Министерства информационной политики по предварительному сговору со служащими ГП «Центр защиты информационного пространства Украины» и представителями частных компаний бюджетных средств, полученных на финансирование проектов по защите национального информационного пространства.

В НАБУ указывают, что предварительная правовая квалификация - ч.5 ст.191 УК Украины (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением).

Расследование указанных фактов детективы НАБУ осуществляют с июля 2019 года по собственным наработкам.

Как сообщал УНИАН, ранее сегодня, 26 декабря, государственный секретарь Министерства культуры, молодежи и спорта Артем Биденко заявил, что детективы НАБУ в рамках дела относительно тендера на продвижение Украины и бренда UkraineNOW проводят обыски в помещении Министерства информационной политики, которое находится в процессе реорганизации.