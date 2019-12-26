НАБУ устроило обыски в Мининформполитики – Биденко

Обыски проходят в рамках дела относительно тендера на продвижение Украины и бренда UkraineNOW.

Детективы Национального антикоррупционного бюро в рамках дела относительно тендера на продвижение Украины и бренда UkraineNOW проводят обушки в помещении Министерства информационной политики, которое находится в процессе реорганизации.

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Об этом написал в Facebook бывший государственный секретарь МИП, а ныне государственный секретарь Министерства культуры, молодежи и спорта Артем Биденко.

«Сегодня в Министерстве информационной политики Украины и ГП «Защита информационного пространства», подчиненном Министерству, проходят обыски НАБУ», - говорится в сообщении.

По словам Биденко, обыски проходят в рамках дела в отношении тендера, проведенного в 2018 году на сумму 15 миллионов гривень на продвижение Украины и бренда UkraineNOW на телеканале CNN.

Он отметил, что, «по версии следствия, победитель тендера компания CFC Consulting не разместила рекламу, несмотря на наличие актов выполненных работ от CNN». «МИП нечего скрывать, мы максимально сотрудничали и сотрудничаем со следствием, чтобы как можно скорее зафиксировать выводы», - отметил госсекретарь.

В комментарии УНИАН Биденко добавил, что активная фаза обысков уже завершилась, однако они еще продолжаются.

«Идет выемка документов, а главное, что касается электронных средств и носителей, это уже завершилось», - сказал он.

В свою очередь в пресс-службе НАБУ отказались комментировать обыски, ссылаясь на то, что следственные действия продолжаются.