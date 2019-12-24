РФ нагнала в Крым столько военной техники, что старых советских баз уже не хватает – офицер
Первый заместитель председателя Союза офицеров Украины Евгений Лупаков заявил, что открытие железнодорожной ветки Крымского моста является "однозначной угрозой" для Украины.
"Это однозначная угроза. Это ускоряет переброску войск в Крым, это дает больше возможностей для маневра", – сказал он «Обозревателю».
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Офицер констатировал, что за годы оккупации украинский полуостров превращен в "передовую военную базу России для наступления в Европу". В частности, "возобновлены ядерные склады, туда завезено ядерное оружие". Кроме того, Россия "нагнала в Крым столько военной техники, сделала столько военных городков, что старых советских баз уже не хватает", – добавил офицер.
Учитывая опасность этой переправы, Лупаков заметил: "Для нас было бы выгодно, чтобы Крымский мост был уничтожен или разрушен, и чем быстрее, тем лучше. Но желательно, чтобы это сделали сами россияне, природные или божественные силы", – пошутил он.
23 декабря президент России Владимир Путин открыл движение поездов по незаконно построенному Крымском мосту на аннексированный полуостров.