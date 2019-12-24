РФ нагнала в Крым столько военной техники, что старых советских баз уже не хватает – офицер

23 декабря президент России Владимир Путин открыл движение поездов по незаконно построенному Крымском мосту на аннексированный полуостров.

Первый заместитель председателя Союза офицеров Украины Евгений Лупаков заявил, что открытие железнодорожной ветки Крымского моста является "однозначной угрозой" для Украины.

"Это однозначная угроза. Это ускоряет переброску войск в Крым, это дает больше возможностей для маневра", – сказал он «Обозревателю».

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Офицер констатировал, что за годы оккупации украинский полуостров превращен в "передовую военную базу России для наступления в Европу". В частности, "возобновлены ядерные склады, туда завезено ядерное оружие". Кроме того, Россия "нагнала в Крым столько военной техники, сделала столько военных городков, что старых советских баз уже не хватает", – добавил офицер.

Учитывая опасность этой переправы, Лупаков заметил: "Для нас было бы выгодно, чтобы Крымский мост был уничтожен или разрушен, и чем быстрее, тем лучше. Но желательно, чтобы это сделали сами россияне, природные или божественные силы", – пошутил он.

23 декабря президент России Владимир Путин открыл движение поездов по незаконно построенному Крымском мосту на аннексированный полуостров.