Лукашенко рассказал, как рождалась идея ЕврАзЭС: сидели на кухне у Путина с Кучмой

По словам Лукашенко, через некоторое время в вопросе ЕврАзЭС и союза с Беларусью российская инициатива стала угасать.

Президент Беларуси Александр Лукашенко рассказал, что идея Евразийского экономического сообщества родилась на кухне российского президента Владимира Путина.

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Как сообщает «ТСН», в интервью «Эху Москвы» он отметил, что все интеграционные проекты на постсоветском пространстве инициировались именно со стороны России. В частности первый президент РФ Борис Ельцин выступал за союз с Беларусью.

"Потом Путин ЕврАзЭС предложил на кухне. У него на кухне дома мы сидели. Да, он сидел на кухне писал. Еще молодой президент. Я, Путин и Кучма и Назарбаев потом подключился", - рассказал белорусский лидер.

Он также подчеркнул, что если кто-то и вступает в подобный союз, то не ради того, чтобы им от этого было хуже. По его словам, через некоторое время в вопросе ЕврАзЭС и союза с Беларусью инициатива стала угасать.

"Со времен, когда вокруг Владимира Владимировича образовались прагматики, рыночники, они считали - мы проживем без всех, Беларусь нам не нужна. Будем ее потихоньку прессовать. Экономика у них хорошая, давайте цены на энергоносители повышать", - рассказал Лукашенко.

Евразийское экономическое сообщество (ЕврАзЭС) было основано в 2001 году между Россией, Беларусью, Казахстаном, Кыргызстаном, Таджикистаном и Узбекистаном, как организация формирования единого экономического пространства. Украина получила там статус наблюдателя в 2002 году.

Целью такого объединения стало масштабное экономическое сотрудничество между странами постсоветского пространства. В 2015 году превратилось в Евразийский экономический союз (ЕАЭС). Таджикистан и Узбекистан вышли из состава объединения.