В Беларуси подтверждают заседание Контактной группы в Минске в пятницу

Как сообщили в МИД Беларуси российскому агентству «ТАСС», там уже начали аккредитацию журналистов на эти мероприятия, пишет Радио Свобода.

Ранее в четверг, 21 мая, в группировке «ДНР», которая тоже участвует в работе Контактной группы, заявили, что ее представители примут участие в мероприятии в Минске в пятницу.

В среду, 20 мая, о встрече Трехсторонней контактной группы, а также ее рабочей подгруппы по политическим вопросам, с участием представителей вооруженных группировок «ДНР» и «ЛНР» сообщала пресс-секретарь представителя Украины в Контактной группе Леонида Кучмы Дарья Олифер.

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В течении предыдущей Трехсторонней встречи контактной группы в Минске 6 мая ее участники создали четыре рабочие подгруппы. Три из них уже встречались: 14 мая экономическая, 19 мая подгруппы по гуманитарным вопросам и по вопросам безопасности.

Представителей сепаратистов приобщают к части заседаний Трехсторонней контактной группы по урегулированию в части востока Украины, которую составляют ОБСЕ, Украина и Россия. Они также принимают участие в работе подгрупп.