Татьяну Чорновол поймали на "кнопкодавстве" в Раде (видео)

Депутат от "Народного фронта", бывшая журналист и общественный активист Татьяна Чорновол допустила неперсональное голосование в Верховной Раде в четверг.

Это видно на видео, которое есть в распоряжении "Украинской правды".

Чорновол допустила нарушения во время голосования в первом чтении за законопроект №1912 относительно особенностей налогообложения импорта электромобилей, проголосовав за свою коллегу по фракции Елену Ледовских.

На записи видно, что после включения системы для голосования, депутат голосует за себя, потом встает, нажимает кнопку свою коллегу и возвращается на свое место.

В результате на сайте Верховной Рады голос Ледовских за этот документ зачтен, хоть она и отсутствовала на месте.

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Показательна реакция депутата от "НФ" Сергея Пашинского, который, увидев это, махнул на Чорновол кулаком.

Как известно, неличное голосование депутатов запрещено Конституцией.