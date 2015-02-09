Раде предлагают ввести штрафы за кнопкодавство

Соответствующая инициатива содержится в законопроекте о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины (об ответственности народных депутатов и депутатов местных советов за невыполнение ими обязанностей относительно личного голосования) (№2064), который зарегистрировали в Верховной Раде Украины народные депутаты Юрий Деревянко, Борислав Береза и Владимир Парасюк (все - внефракционные).

На сайте ВР текст законопроекта пока отсутствует.

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В то же время, пресс-служба Деревянко отмечает, что в пояснительной записке к проекту написано, что "в Верховной Раде Украины сложилась стойкая практика голосования народными депутатами не лично – вместо других депутатов. Вследствие этого, с использованием карточек других депутатов для голосования с помощью электронной системы, "кнопкодавами" был принят целый ряд законов".

Авторы инициативы обращают внимание, что при этом к нарушителям процедур голосования, установленных Регламентом Верховной Рады Украины, не принимаются меры реагирования. Как следствие, чувствуя свою безнаказанность, народные депутаты продолжают практику неперсонального голосования. Авторі законопроекта отмечают, что подобная проблема существует и в органах местного самоуправления.

Проектом закона предлагается конкретизировать обязанности народного депутата, а также устанавливается обязанность депутатов местных советов относительно личного голосования.

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В частности, документом предлагается дополнить Уголовный кодекс Украины новой статьей 365-3, установив, что на депутатов, которые лично не принимают участия в голосовании путем использования своей карточки народного депутата, или используют карточки другого народного депутата, налагается штраф в размере от 1000 до 3000 необлагаемых налогом минимумов доходов граждан (от 17 до 51 тысячи гривень). Кроме того, нарушители лишаются права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок от двух до пяти лет.

Вместе с тем предлагается также дополнить новой статьей Кодекс Украины об административных правонарушениях – статьей 188-46. Она касается депутатов местных советов, которым за невыполнение обязанности лично голосовать по вопросам, которые рассматриваются на заседаниях совета и его органов, грозит штраф в размере от 500 до 1000 необлагаемых налогом минимумов доходов граждан (от 8,5 до 17 тысяч гривень).

Ранее УНИАН сообщал, что Турчинов поручил обновить систему для голосования в Раде, чтобы исключить "кнопкодавство".