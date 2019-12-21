Зеленский ввел в действие решение СНБО об изменениях в перечне лиц под санкциями

Глава государства подписал соответствующий указ.

Президент Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны об изменениях в перечне лиц под санкциями.

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Об этом говорится в указе главы государства №924 от 20 декабря.

«Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 7 декабря 2019 года «О внесении изменений в персональные специальные экономические и другие ограничительные меры (санкции)», - отмечается в документе.

В решении говорится, что СНБО поддержала внесенные Службой безопасности Украины предложения изменений в персональных санкций.

Отмечается, что санкции будут применяться против секретаря участковой избирательной комиссии № 83 Анны Поздняковой, председателя территориальной избирательной комиссии № 6 Татьяны Марченко, председателя территориальной избирательной комиссии № 81 Светланы Демченко, председателя территориальной избирательной комиссии № 128 Оксаны Полянской, председателя территориальной избирательной комиссии № 364 Виктории Агаповой.

Контроль за исполнением решения, введенного в действие этим указом, возложен на секретаря СНБО.

Указ вступает в силу со дня его опубликования.