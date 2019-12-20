Кароль, Осадчая и Jerry Heil: "Слуга народа" с президентом и министрами празднуют новогодний корпоратив

На территорию КВЦ "Парковый" гостей пропускают только по спискам.

Сегодня вечером в конгрессно-выставочном центре "Парковый" проходит новогодний корпоратив народных депутатов от "Слуги народа".

На территории "Паркового" депутатов пропускают только по спискам, сообщает "Украинская правда".

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Кроме депутатов на корпоративе присутствовали президент Владимир Зеленский, руководитель его Офиса Андрей Богдан, первый помощник президента Сергей Шефир, премьер-министр Алексей Гончарук и министры Тимофей Милованов, Дмитрий Дубилет, Владимир Бородянский.

"Президент тост говорил и сделал замечание Трухину, который хотел себе на округ выписать кучу денег. После этого он сказал что-то типа: это был год свиньи, следующий - крысы, но давайте оставаться людьми", - рассказывает один из нардепов от "Слуги народа".

По данным источников, присутствующих на корпоративе, гостей развлекает ведущая Екатерина Осадчая, певица Тина Кароль и Jerry Heil. Также, специально для "Слуг народа" актеры "95-го Квартала" записали видеообращение.

"Все выпивают, много шутят. Осадчая сыплет шутками", - отмечает один из депутатов, который не захотел быть названным.

Ранее УНИАН сообщал, что новогодний корпоратив партии "Слуга народа" состоится в пятницу, 20 декабря.