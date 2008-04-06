Три партии создали блок Виталия Кличко

Киевские городские организации партий «Народный Рух Украины», «Европейская столица» и «Украинские социал-демократы» создали блок Виталия Кличко на выборы Киевского городского совета. Об этом журналистам сообщили лидеры блока после межпартийной конференции.

«Хочу поздравить всех с рождением новой политической силы», - сказал председатель фракции Блока его имени в Киевском городском совете Кличко.

После этого он представил свою команду, которая будет с ним работать в Киевсовете, а также в случае его победы на выборах мэра Киева.

В частности, блок Виталия Кличко включил в первую пятерку своего списка кандидатов в депутаты Киевского городского совета Виталия Кличко, Ивана Плачкова, Наталью Новак, Анатолия Коваленко и Дмитрия Андриевского.

Кличко - лидер фракции своего имени в действующем созыве Киевсовета, Плачков - экс-министр топлива и энергетики, Новак - депутат Киевсовета от блока Кличко, Коваленко - депутат Киевсовета от фракции Народной партии, Андриевский - депутат Киевсовета от фракции блока «Наша Украина».

Пред вхождением в блок Коваленко и Андриевский вышли из партий, в которых они состояли. В целом список кандидатов в депутаты от блока насчитывает 120 человек.

По словам лидера НРУ, депутата Верховной Рады, заместителя председателя фракции Блока «Наша Украина - Народная Самооборона» Бориса Тарасюка вхождение горорганизации партии в блок Кличко является знаковым событием и политсовет партии единогласно поддержал решение горорганизации войти в блок.

Сам Тарасюк заявил, что намерен отстаивать интересы города в Раде.

Как сообщалось, избирательная кампания по выборам мэра Киева и Киевсовета стартовала 26 марта.

Ранее Верховная Рада назначила внеочередные выборы мэра Киева и Киевсовета, которые должны состояться 25 мая.

На выборы Киевсовета в марте 2006 года городские организации партии «Реформы и порядок» и «Поры» создали блок Виталия Кличко «Пора - ПРП».

По итогам выборов блок получил 14 мест в Киевсовете.

20 января 2007 года Министерство юстиции зарегистрировало партию «Украинские социал-демократы».

Руководитель партии - Александр Клюс, который является депутатом Киевского городского совета, входит во фракцию Блока Юлии Тимошенко.

ProUA по материалам Українських новин