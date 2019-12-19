цей матеріал доступний українською

Посольство США отреагировало на принятие Радой Избирательного кодекса

20:38, 19 декабря 2019
Политика
145 0
Иллюстрация / REUTERS

Читайте такжеРада приняла Избирательный кодекс, в котором учла все предложения Зеленского

Об этом говорится в сообщении посольства США в Украине в Twitter.

"Мы приветствуем принятие Верховной Радой Избирательного кодекса, что олицетворяет реальный прогресс перед местными выборами 2020 года и является весомым шагом в укреплении украинской демократии. Мы надеемся на дальнейшие совершенствование кодекса для воплощения в жизнь устремлений Украины относительно реформ", - заявили американские дипломаты.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 19 декабря, Верховная Рада приняла Избирательный кодекс, учтя все предложения президента. "За" проголосовали 330 народных депутатов.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #США