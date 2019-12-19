Посольство США отреагировало на принятие Радой Избирательного кодекса
20:38, 19 декабря 2019Политика
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Американские дипломаты выразили надежду, что Верховная Рада продолжит совершенствовать Избирательный кодекс.
Иллюстрация / REUTERS
В посольстве США назвали весомым шагом в укреплении украинской демократии принятие парламентом Избирательного кодекса.
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Об этом говорится в сообщении посольства США в Украине в Twitter.
"Мы приветствуем принятие Верховной Радой Избирательного кодекса, что олицетворяет реальный прогресс перед местными выборами 2020 года и является весомым шагом в укреплении украинской демократии. Мы надеемся на дальнейшие совершенствование кодекса для воплощения в жизнь устремлений Украины относительно реформ", - заявили американские дипломаты.
Как сообщал УНИАН, сегодня, 19 декабря, Верховная Рада приняла Избирательный кодекс, учтя все предложения президента. "За" проголосовали 330 народных депутатов.
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