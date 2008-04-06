Путин: не нужно втягивать в НАТО бывшие республики СССР

Президент РФ Владимир Путин считает, что неспособность НАТО остановиться в своем расширении на восток - проявление старой политики, когда Россия рассматривалась Западом как противник.

"На мой взгляд, для того, чтобы улучшать отношения с Россией, нужно не втягивать туда (в альянс) бывшие республики Советского Союза, а улучшать отношения с самой Россией, и тогда действия блока по тем или другим направлениям не будут, может быть, восприниматься так остро у нас в стране, как это происходит сегодня", - сказал Путин на пресс-конференции в Сочи.

"Расширение техническое, простое расширение НАТО, на мой взгляд, это все-таки политика старой логики, когда Россия воспринималась минимум как противник, но это уже сегодня не так", - отметил президент РФ.

"Неспособность сменить тему, как говорил Черчилль, - это признак радикализма",- сказал Путин.