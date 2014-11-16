Словакия обещает способствовать реформам в Украине – президент

Такая договоренность была достигнута во время сегодняшних переговоров в Братиславе, сообщил президент Украины Петр Порошенко во время общения с представителями СМИ.

По словам главы государства, речь идет о сотрудничестве на президентском уровне, а также на уровне руководителей правительств и министерств и ведомств.

Стороны также договорились о проведении сразу после формирования нового Кабинета министров в Украине совместного заседания правительств.

«Для того, чтобы начать межведомственное сотрудничество, которое поможет отработать механизмы имплементации законодательства к европейским стандартам», - сообщил Порошенко.

Он отметил, что такая помощь является ценной, ведь Словакия - одна интереснейших стран, к опыту имплементации Соглашения с ЕС.

Глава государства также сообщил, что стороны договорились о совместном контроле на границе, обустройстве совместных пунктов пропуска.

«Это будет одним из самых эффективных шагов, чтобы преодолеть коррупцию на таможне», - убежден Порошенко.

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Отвечая на вопрос о введении санкций в отношении России, Порошенко отметил, что их цель не навредить восточному соседу Украины, а остановить агрессию.

«Санкции - это не вопрос экономики, это не вопрос вреда кому-то, это вопрос ценностей, безопасности и права», - подчеркнул Порошенко.

В свою очередь президент Словацкой Республики Андрей Киска, отвечая на вопрос о поддержке международных санкций по отношению к России, подчеркнул: «Если диалог не действует, если одна из сторон нарушает международное право, санкции должны быть. ЕС должен быть солидарным и единым, если диалога нет, на повестку дня выходят санкции».

Ранее президент заявил, что Украина получила гарантии того, что словацкая сторона обеспечит поставки реверсного газа.