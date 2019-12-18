ВР сегодня во втором чтении рассмотрит законопроект об окончательном снятии неприкосновенности (онлайн)

Парламент также планирует продлить действие соглашения с Нидерландами о международной миссии защиты расследования катастрофы рейса МН17.

Сегодня Верховная Рада во втором чтении рассмотрит законопроект о внесении изменений в некоторые законодательные акты с целью приведения в соответствие с законом "О внесении изменений в ст. 80 Конституции Украины относительно неприкосновенности народных депутатов Украины".

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Как передает корреспондент УНИАН, сегодня народные депутаты также рассмотрят ряд экономических законопроектов и вопросы ратификации международных соглашений.

В частности, это вопрос продления до 1 августа 2020 года срока действия соглашения между Украиной и Нидерландами от 28 июля 2014 года о международной миссии защиты расследования катастрофы "Боинга" рейса МН17 в небе над Донецкой областью 17 июля 2014 года.

Повторно с предложениями президента нардепы рассмотрят закон о временных следственных и временных специальных парламентских комиссиях.