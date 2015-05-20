Порошенко заявил, что российские власти пытались оказать давление, конфисковав все его активы в РФ

Президент Украины Петр Порошенко заявляет, что через несколько недель может раскрыть важную информацию о продаже своего бизнеса.

Об этом он сказал в интервью ВВС Украина.

На вопрос о том, почему он обещал продать свой бизнеса, но не сделал этого, Порошенко ответил: «К сожалению, из-за того, что у нас война, и нет покупателей для бизнеса».

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На вопрос журналиста, не является ли это оправданием, президент ответил: «Нет-нет, я думаю, что, возможно, раскрою через несколько недель некоторую важную информацию по этому поводу. Но когда я пытался продать, например, мои активы в России, они были немедленно арестованы российским правительством, не давая мне такой возможности, ведь невозможно продать то, что находится под арестом. И моя собственность в России была конфискована».

По словам Порошенко, в России пытались использовать это как метод оказания давления, и поэтому «это абсолютно невозможно».