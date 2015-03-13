Продаже Roshen мешают российские власти - Порошенко
21:07, 13 марта 2015Политика
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Президент Украины Петр Порошенко заявляет, что процесс продажи Roshen пойдет быстрее, если в Украину придет мир и инвесторы.
REUTERS
Об этом он сказал в интервью телеканалу «1+1».
«Процесс продажи Roshen пойдет быстрее, если в Украину придет мир и придут инвесторы», - сказал он.
Читайте такжеПорошенко: я не продам 5 канал, сделка на продажу Roshen уже заключенаПорошенко также заверил, что в процесс продажи своих активов, для реализации которых привлечена компания Rothschild, не вмешивается.
«На сегодняшний день российские власти препятствует этой продажи... В любом случае мы должны довести процесс до конца», - добавил Порошенко.
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