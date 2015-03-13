Продаже Roshen мешают российские власти - Порошенко

Об этом он сказал в интервью телеканалу «1+1».

«Процесс продажи Roshen пойдет быстрее, если в Украину придет мир и придут инвесторы», - сказал он.

Читайте такжеПорошенко: я не продам 5 канал, сделка на продажу Roshen уже заключенаПорошенко также заверил, что в процесс продажи своих активов, для реализации которых привлечена компания Rothschild, не вмешивается.

«На сегодняшний день российские власти препятствует этой продажи... В любом случае мы должны довести процесс до конца», - добавил Порошенко.