Вашингтон не изменил позицию по предоставлению летального оружия Украине - американский генерал

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге в Киеве сказал командующий сухопутными силами США в Европе, генерал-лейтенант Бен Годжес.

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"Стратегическая политика Соединенных Штатов остается стратегической политикой США. Она заключается в помощи Украине путем предоставления оборудования, проведения военных тренировок и учений, и, я думаю, что эта политика будет продолжаться до того времени, пока правительство не примет другого решения", - сказал Годжес, отвечая на вопрос относительно возможности предоставления Украине летального вооружения после последней резолюции Палаты представителей США с призывом предоставить Украине оружие.

Напомним, ранее палата Представителей США одобрила законопроект об оборонном бюджете США на новый финансовый год, который, среди прочего, предусматривает финансирование поставок летального оружия Украине. Однако Администрация президента США сообщила о намерении наложить вето на этот законопроект, когда он попадет на подпись главе государства.