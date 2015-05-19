Боевики "ДНР" похвастались собственными SIM-картами, которые работают "в узком тестовом режиме"

Боевики заявили о выпуске первых SIM-карт нового оператора сотовой связи самопровозглашенной "ДНР" и пообещали, что к концу лета он заработает "на полную мощь". Об этом сообщил РИА Новости "министр связи ДНР" Виктор Яценко.

Ранее Яценко сообщил, что власти "ДНР" уже летом этого года планируют организовать на оккупированных территориях собственную мобильную связь. Будущее название оператора не разглашается. За последние недели уже несколько раз происходили сбои в работе другого оператора связи, МТС.

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"Первые SIM-карты нашего оператора выпущены. Сейчас они работают в узком тестовом режиме. Мы планируем, что к концу лета сотовый оператор "ДНР" заработает на полную мощь", — отметил Яценко.