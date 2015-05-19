"ЛНР" и "ДНР" должны остаться частью Украины - Лавров

Об этом заявил министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров в интервью Российской газете.

"На всех уровнях - устами президента России, в других форматах - говорим, что мы - за то, чтобы они стали частью Украины. Они сейчас представили свой проект конституции. Там они ведут речь ровно о том статусе, который предусмотрен Минскими договоренностями: республики будут частью Украины, и дальше пройдет конституционная реформа, чтобы этот статус закрепить на постоянной основе", - сказал он.

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По словам Лаврова, это обязательство завизировали канцлер ФРГ Ангела Меркель и президент Франции Франсуа Олланд.

Как сообщал УНИАН, ранее Лавров заявлял, что Украина должна "полностью" учесть позиции Донецка и Луганска при проведении конституционной реформы.

Как известно, накануне состоялся ряд встреч западных политиков с руководством Российской Федерации, в ходе которых, вероятно, были достигнуты некоторые договоренности относительно статуса так называемых Донецкой и Луганской народных республик в составе Украины.

Не смотря на смену риторики в якобы пользу Украины, руководство России все же настаивает, что все действия необходимо выполнять в тесной координации с главарями боевиков.

Так, комментируя заявление президента Украины Петра Порошенко о том, что Украина останется унитарной страной с одним украинским государственным языком, Лавров заявил, что "нормандский формат" обязался следить, чтобы все происходило в контексте Минских соглашений.

"Там не сказано (в Соглашениях - УНИАН) об унитарности, украинском языке (как единственном государственном - УНИАН), там есть перечень вопросов, закрепленных в документе, одобренном главами государств, который должен обязательно фигурировать в конституционной реформе - согласованность с Донецком и Луганском", - сказал Лавров.

Стоит отметить, что об "украинском будущем", но на своих условиях, заговорили и сами боевики.

Так, по словам представителя так называемой ДНР Дениса Пушилина, "ДНР" проведет местные выборы, если Киев пойдет на такую автономию. Пушилин предупредил, что если Киев будет "и дальше нарушать Минские соглашения", в ДНР будут "двигаться в сторону полной независимости".

"Мы предлагаем внести статью в конституцию (Украины – УНИАН) о том, чтобы другие регионы Украины имели право на самоопределение", - заявил он.

Справка УНИАН. Россия в марте 2014 года после ввода войск аннексировала украинский Крым и начала дестабилизировать обстановку на Донбассе. При непосредственном участии российских спецслужб и поддержке российской армии в Донбассе были созданы так называемые Донецкая и Луганская "народные республики". РФ поставляет террористам вооружение и направляет на Донбасс наемников и свои регулярные войска.

Из-за этих действий США, Евросоюз, Канада, Япония, Австралия и ряд других стран ввели против России санкции.