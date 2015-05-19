Гройсман объявил о запуске в Раде кампании "Стоп прогульщик!"

Об этом заявил председатель парламента Владимир Гройсман, открывая пленарное заседание. "Будут определяться "Топ-25" лучших и худших результатов", - сказал спикер.

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Руководитель парламента напомнил, что вчера во время Согласительного совета он обратился к СМИ, общественным организациям с просьбой тщательно анализировать, как парламентарии посещают заседания.

"Мы с вами, с большинством депутатов парламента, общественностью, начали широкую кампанию «Стоп прогульщик!»", - заявил Владимир Гройсман. - Чтобы прогульщикам было очень не сладко, и все понимали, кто избирался, чтобы работать и принимать решения, а кто избирался, чтобы сюда вообще не приходить".

Обращаясь к депутатам, председатель Верховной Рады попросил их ответственно относиться к своим обязанностям. "Желаю каждому стать самым лучшим по посещаемости и результативности голосований, - сказал он. - Я бы всем рекомендовал голосовать либо "за" или "против" или "воздержался". Четвертого варианта нет".