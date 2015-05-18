Кабмин назначил заместителя министра экологии по евроинтеграции

17:06, 18 мая 2015
Политика
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Кабинет министров Украины назначил заместителем министра экологии и природных ресурсов по вопросам евроинтеграции Анну Вронскую.

Шевченко назначили еврозаместителя / Фото УНИАН

Соответствующее назначение закреплено распоряжением правительства №467-р от 14 мая.

«Назначить Вронскую Анну Александровну заместителем министра экологии и природных ресурсов Украины по вопросам европейской интеграции», - говорится в документе.

Читайте такжеУкраинцы опередили европейцев в стремлении воевать за экологиюРанее Вронская возглавляла юридическую фирму "Вронский, Вронская и Партнеры", которая была создана в 2003 году.

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