Кабмин назначил заместителя министра экологии по евроинтеграции
17:06, 18 мая 2015Политика
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Кабинет министров Украины назначил заместителем министра экологии и природных ресурсов по вопросам евроинтеграции Анну Вронскую.
Шевченко назначили еврозаместителя / Фото УНИАН
Соответствующее назначение закреплено распоряжением правительства №467-р от 14 мая.
«Назначить Вронскую Анну Александровну заместителем министра экологии и природных ресурсов Украины по вопросам европейской интеграции», - говорится в документе.
Читайте такжеУкраинцы опередили европейцев в стремлении воевать за экологиюРанее Вронская возглавляла юридическую фирму "Вронский, Вронская и Партнеры", которая была создана в 2003 году.
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