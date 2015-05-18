Гройсман предлагает в течение недели доработать план законодательного обеспечения реформ

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на презентации плана сказал председатель Верховной Рады Украины Владимир Гройсман.

Говоря о работе над этим документом, он сообщил, что в его основе лежат Стратегия-2020, Коалиционное соглашение, Соглашение об ассоциации с Европейским Союзом, Программа действий правительства и другие стратегические документы.

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"На их основе была подготовлена первая версия материала", - сказал Гройсман и поблагодарил лидеров семи рабочих групп по подготовке плана.

Далее, по словам Гройсмана, будет выделена еще одна неделя для того, чтобы во фракциях коалиции доработать этот план.

"После этого, я думаю, было бы абсолютно целесообразно утвердить его постановлением Верховной Рады именно для того, чтобы это был путь для нашей работы", - сказал он.

Как отметил председатель ВР, в сессионном зале парламента должны приниматься уже технически отработанные решения на уровне комитетов и фракций.

По его словам, необходимо при этом выделить 20-30 первоочередных документов.