Кличко взял себе консультантов с мировыми именами (фото)

Бывший мэр Нью-Йорка Рудольф ДЖУЛИАНИ, а также мэр Берлина Клаус ВОВЕРАЙТ согласились консультировать претендента на пост мэра Киева Виталия КЛИЧКО.

Как сообщает еженедельник «Зеркало недели» (№ 13 (692) 5-11 апреля 2008), информацию о зарубежных советниках озвучил глава избирательного штаба Блока Кличко Дмитрий АНДРИЕВСКИЙ.

По его словам, Р.ДЖУЛИАНИ и К.ВОВЕРАЙТ начнут консультировать В.КЛИЧКО уже на стадии избирательной кампании.