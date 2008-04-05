Кличко взял себе консультантов с мировыми именами (фото)
11:29, 05 апреля 2008Политика
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Зарубежные советники приступят к работе
Бывший мэр Нью-Йорка Рудольф ДЖУЛИАНИ, а также мэр Берлина Клаус ВОВЕРАЙТ согласились консультировать претендента на пост мэра Киева Виталия КЛИЧКО.
|Рудольф Джулиани и Клаус Воверайт
Как сообщает еженедельник «Зеркало недели» (№ 13 (692) 5-11 апреля 2008), информацию о зарубежных советниках озвучил глава избирательного штаба Блока Кличко Дмитрий АНДРИЕВСКИЙ.
По его словам, Р.ДЖУЛИАНИ и К.ВОВЕРАЙТ начнут консультировать В.КЛИЧКО уже на стадии избирательной кампании.
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